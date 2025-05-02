Cудитимуть миколаївця, який під ТЦК пропонував за $4,5 тис. «вирішити питання» з уникнення призову

Працівники ДБР завершили розслідування щодо мешканця Миколаєва, який зі співробітником Миколаївського РТЦК та СП вимагав гроші з рідних військовозобов’язаних. Обвинувальний акт направлено до суду.

Задокументовано, що ділки вимагали гроші у родичів чоловіка, якого доставили до центру комплектування для перевірки військово-облікових документів. Поки вони чекали результату, до них підійшов цивільний та запропонував за хабар «вирішити питання». Він повідомив, що має знайомих серед посадовців ТЦК та за 4,5 тис. доларів США домовиться, щоб їх родича відпустили додому.

Фігурант обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженої на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у лютому 2025 року правоохоронці затримали працівника ТЦК зі спільником під час одержання оплати від родичів мобілізованого, який вже вступив до лав ЗСУ.

Відносно працівника центру комплектування слідство виділено в окреме кримінальне провадження.

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Державне бюро розслідувань