Cудитимуть організаторів спроби силового перевороту в Україні, яких координували російські спецслужби

Слідчі СБУ передали до суду обвинувальний акт на двох громадсько-політичних діячів, які готували насильницьку зміну і повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні.

Контррозвідка Служби безпеки викрила фігурантів на початку повномасштабного вторгнення рф у 2022 році.

Встановлено, що зловмисники діяли, координуючись з росіянами та окремими членами ГО «Український вибір». Серед іншого у 2019 році вони мали зв’язок із приймальнею тодішнього помічника російського президента Владислава Суркова.

За інформацією слідчих СБУ, у період анексії Криму та військового вторгнення рф у Донецьку і Луганську області фігуранти тісно співпрацювали з політичними структурами Віктора Медведчука, обговорюючи плани створення союзної держави росії, білорусі й України.

Однак очікуваного фінансування з боку Медведчука не було, тож вони почали діяти відокремлено. Забезпечити коштами їх пообіцяв представник рф, який має зв’язки у російських спецслужбах та уряді.

Для силового повалення влади фігуранти розробили план проведення «Національних зборів».

Однодумці та учасники підпорядкованих їм громадських організацій мали зібратися у Києві та оголосити про відсторонення Президента, розпуск Верховної Ради і Уряду.

Кошторис проведення «Національних зборів» становив $9,7 млн та включав:

оренду приміщень штабів і залів у столиці та регіонах;

видатки на 380 осіб «делегатів» та їхній супровід;

оплату охоронних і силових заходів за участі 1356 громадян;

витрати на офісну техніку, телефони, транспорт, зв’язок, сервер;

гонорари за послуги ЗМІ.

Щоб забезпечити силову частину перевороту, один із фігурантів приступив до вербування осіб із досвідом військової служби. Співучасника заколотників, якого СБУ викрила на спробі вербування «силовиків», і який дав покази на основних фігурантів, уже засуджено.

На момент початку повномасштабного вторгнення зловмисники так і не отримали повного обсягу обіцяного фінансування. Ймовірною причиною є розкрадання коштів, виділених на підривну діяльність в Україні, з яким пов’язана низка гучних відставок у російському уряді та силових структурах.

У той час, коли бойові дії точилися під Києвом, заколотники змінили план перевороту на створення «народних республік» у західних областях. Це сталося через впевненість у швидкій окупації східної, північної та південної частини України.

Під час обшуків, які пройшли після затримання фігурантів, СБУ вилучила:

кошториси;

списки учасників майбутніх незаконних владних і силових структур;

маніфести до громадськості і силовиків;

переліки необхідної зброї, майна та техніки.

Фігуранти обвинувачуються у змові про вчинення дій з метою насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади, тобто за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України.

Слідчі дії в кримінальному провадженні тривають для притягнення до відповідальності інших причетних осіб.

Викриття протиправної діяльності проводить Управління СБУ в Івано-Франківській області за координації з Департаментом контррозвідки СБУ. Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.

СБУ