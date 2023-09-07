У Харкові державного виконавця судитимуть за хабарництво

Київською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно державного виконавця за фактом прохання та одержання неправомірної вигоди, поєднаного з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, державний виконавець Київського відділу державної виконавчої служби у м. Харкові Східного міжрегіонального управління

Міністерства юстиції вимагав у чоловіка хабар за безперешкодне закриття виконавчих проваджень.

Обвинувачений повідомив потерпілому, що у межах виконавчих проваджень за фактами порушення ПДР на банківські рахунки чоловіка накладено арешт. Державний виконавець запропонував «допомогу» із закриттям цих проваджень та назвав ціну за таку «послугу» — 600 доларів США.

29 травня цього року, під час передачі зазначеної суми коштів, державного виконавця затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Справу розглядатимуть у Київському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура