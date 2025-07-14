10 років ув’язнення за колабораціонізм отримала ексвикладачка інформатики та авторка підручників
Херсонський міський суд заочно засудив Ольгу Казанцеву — колишню викладачку інформатики та авторку підручників — до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.
▪️ У 2022 році вона добровільно приєдналася до окупаційної адміністрації,
▪️ очолила відділ у так званому «Міністерстві освіти і науки Херсонщини»,
▪️ збирала та аналізувала статистику в інтересах окупантів,
▪️ після втечі “міністерства” на лівобережжя — продовжила роботу.
Тепер їй заборонено обіймати посади в органах влади на 15 років.
У неї конфісковано авто та паркомісце в Херсоні.
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