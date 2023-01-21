Колаборант організовував трансляцію російських телеканалів під час окупації Куп’янщини

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 44-річному чоловіку за фактом здійснення інформаційної діяльності у співпраці із державою-агресором, спрямованої на її підтримку та її збройних формувань (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час окупації смт Ківшарівка місцевий мешканець у період з березня по вересень співпрацював із загарбниками. Чоловік організував трансляцію російських телеканалів та проросійського контенту, спрямованого на підтримку держави агресора рф, для місцевого населення. Таким чином, колаборант сприяв поширенню кремлівських наративів, допомагаючи рф вести інформаційну війну проти України.

Досудове розслідування проводять слідчі СВ Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура