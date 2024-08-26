ДБР підтвердило, що нардеп Дмитрук виїхав з України нелегальн

У Державному бюро розслідувань підтверджують, що народний депутат Артем Дмитрук незаконно перетнув кордон на Одещині і потрапив у Молдову.

Про це повідомила радниця з питань комунікацій ДБР Тетяна Сапьян: “Наразі можемо говорити, що встановлено, що дійсно чинний народний депутат перетнув незаконно і нелегально державний кордон. Ці факти вже встановлені. Якщо говорити про підозру щодо незаконного перетину кордону і депутату безпосередньо, і іншим особам, які, можливо, були причетні до цього правопорушення, поки що зарано”.

Представниця ДБР зазначила, що дійсно розслідування по Дмитруку велося вже довший час, але вона нагадала, що підозру народним депутатам підписує генеральний прокурор. За даними “Української правди”, йдеться про епізод із бійкою в центрі Києва в 2023 році та про епізод із нападом на правоохооронця та спробою заволоіти його зброєю, про який раніше офіційно не повідомлялося. // УП