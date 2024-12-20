Протидія домашньому насильству: важливі зміни в законодавстві України

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19 грудня 2024 року в Україні набув чинності Закон України, спрямований на посилення протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та сексуальним домаганням.

Закон України №3733-IX, прийнятий Верховною Радою у травні 2024 року, реалізує положення Стамбульської конвенції та гармонізує норми КУпАП і Закону України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” із міжнародними стандартами протидії насильству.
Основні зміни:
✔️ Захист малолітніх і неповнолітніх
➖Потерпілою особою також вважається малолітня чи неповнолітня дитина, якщо вона була присутня під час вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі.
➖Встановлюється окрема адміністративна відповідальність за ці правопорушення.
✔️ Відповідальність неповнолітніх
➖Особи віком від 16 до 18 років нестимуть відповідальність за вчинення домашнього насильства на загальних підставах.
✔️ Оновлення термінів
➖Переглянуто визначення “насильства за ознакою статі”.
➖Відокремлено відповідальність за вчинення такого насильства в окрему ст. 173-6 КУпАП.
✔️ Відповідальність за сексуальні домагання
➖Вводиться адміністративна відповідальність за сексуальні домагання ст. 173-7 КУпАП.
✔️ Контроль за терміновими заборонними приписами
➖Відокремлено ст. 173-8 КУпАП про відповідальність за невиконання термінового заборонного припису. Поліцейські отримують право на місці розглядати адміністративні правопорушення за неповідомлення про місце тимчасового перебування.
✔️ Посилення адміністративних заходів
➖Термін адміністративного затримання при вчиненні домашнього насильства у випадках встановлення особи або з’ясування обставин правопорушення, може бути до 12 годин.
➖Строк розгляду адміністративного провадження за такі правопорушення збільшено до 6 місяців.
➖Кривдник не може бути звільнений від відповідальності через малозначність правопорушення.
Ці зміни спрямовані на посилення захисту постраждалих і боротьбу з насильством у суспільстві.
Захищайте свої права!
У разі вчинення щодо вас будь-якого насильства, звертайтеся до поліції за номером 112/102.

Патрульна поліція України

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