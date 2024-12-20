Протидія домашньому насильству: важливі зміни в законодавстві України

19 грудня 2024 року в Україні набув чинності Закон України, спрямований на посилення протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та сексуальним домаганням.

Закон України №3733-IX, прийнятий Верховною Радою у травні 2024 року, реалізує положення Стамбульської конвенції та гармонізує норми КУпАП і Закону України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” із міжнародними стандартами протидії насильству.

Основні зміни: Захист малолітніх і неповнолітніх Потерпілою особою також вважається малолітня чи неповнолітня дитина, якщо вона була присутня під час вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Встановлюється окрема адміністративна відповідальність за ці правопорушення.

Відповідальність неповнолітніх Особи віком від 16 до 18 років нестимуть відповідальність за вчинення домашнього насильства на загальних підставах.

Оновлення термінів Переглянуто визначення “насильства за ознакою статі”. Відокремлено відповідальність за вчинення такого насильства в окрему ст. 173-6 КУпАП.

Відповідальність за сексуальні домагання Вводиться адміністративна відповідальність за сексуальні домагання ст. 173-7 КУпАП.

Контроль за терміновими заборонними приписами Відокремлено ст. 173-8 КУпАП про відповідальність за невиконання термінового заборонного припису. Поліцейські отримують право на місці розглядати адміністративні правопорушення за неповідомлення про місце тимчасового перебування.

Посилення адміністративних заходів Термін адміністративного затримання при вчиненні домашнього насильства у випадках встановлення особи або з’ясування обставин правопорушення, може бути до 12 годин. Строк розгляду адміністративного провадження за такі правопорушення збільшено до 6 місяців. Кривдник не може бути звільнений від відповідальності через малозначність правопорушення.

Ці зміни спрямовані на посилення захисту постраждалих і боротьбу з насильством у суспільстві.

Захищайте свої права!

У разі вчинення щодо вас будь-якого насильства, звертайтеся до поліції за номером 112/102.

Патрульна поліція України