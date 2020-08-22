На Тернопольщине мамаша убила новорожденного ребенка

В Кременецкую районную больницу на Тернопольщине поступила 34-летняя женщина с сильным кровотечением. По словам супруга, который и доставил пациентку в больницу, ей стало плохо прямо на работе. При осмотре женщины медики установили, что она недавно рожала, однако ни муж, ни родственники о ребенке ничего не знали, сообщили «ФАКТАМ» в областной полиции.

Женщина была плотного телосложения и до последнего работала в поле.

Правоохранители установили, что роды состоялись в ночь на 19 августа — в туалете возле дома (в его выгребную яму «мама» и выбросила новорожденного, после чего спокойно легла спать).

Примечательно, что семья считается обеспеченной — супруги воспитывают двух детей 13-ти и 15-ти лет.

Родился ли ребенок живым, должна установить судебно-медицинская экспертиза. Ведется следствие. // Сергей АРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)