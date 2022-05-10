У Нікополі чоловік підробив посвідчення учасника бойових дій

Чоловік, який не був учасником бойових дій, вклеїв у чуже посвідчення свою фотокартку та підробив круглу печатку.

В ході досудового розслідування з’ясувалося, що початку лютого 2022 року підозрюваний знайшов посвідчення учасника бойових дій на зупинці громадського транспорту. Пізніше він підробив офіційний документ, вклеївши свою фотокартку у військовій формі та домалювавши на фото частину круглої печатки, що скріплює фотокартку з бланком.

Під час перевірки документів працівники поліції вилучили у 39-річного раніше неодноразово засудженого чоловіка посвідчення з явними ознаками підробки.

9 травня слідчим за погодженням із окружною прокуратурою жителю Нікополя оголосили про підозру за ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів). Санкція передбачає покарання у вигляді штрафу або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Нікопольського РУП