ДБР попередило контрабанду з Китаю майже на ₴5 млн.

Державне бюро розслідувань вживає заходів щодо недопущення ухилення від сплати обов’язкових митних платежів.

Працівники ДБР Миколаєва попередили контрабанду товарів з Китаю, не допустивши ухилення від сплати податків на мільйони гривень.

Оперативні співробітники Бюро отримали інформацію, що на початку вересня 2021 року на територію Одеської митниці надійшли товари з Китаю, в документах яких вказані неправдиві дані.

Під час огляду товару працівники ДБР встановили, що імпортер зазначив у декларації переважно дрібний товар та незначну кількість бензопил, хоча насправді були завезені лише бензопили. Також кількість ввезених товарів у документах була значно заниженою.

Стосовно декларанта склали протокол про порушення митних правил, а імпортований товар вилучили.

Порушнику загрожує застосування штрафних санкцій у розмірі вартості товару, прихованого від митного контролю, яка попередньо становить 4,9 мільйона гривень.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура, оперативний супровід — ДБР.

Державне бюро розслідувань