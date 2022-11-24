ДБР повідомило про підозру очільниці відділу окупаційної поліції Куп’янська

Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією Харківщини повідомили про підозру колишній працівниці правоохоронного органу з Куп’янська, яка під час тимчасової окупації міста працювала на загарбників та очолювала слідчий відділ у фейковому правоохоронному органі окупантів, повідомляє прес-служба відомства.

Жінка організовувала роботу окупаційного органу на території міста, брала участь у створенні пропагандистських матеріалів для російських ЗМІ, виправдовувала війну проти України в інтерв’ю російським пропагандистам. Колишній працівниці правоохоронного органу заочно повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацію майна. Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура. УК