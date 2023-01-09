У Запоріжжі завершено розслідування відносно підозрюваного у вбивстві трьох людей та інших злочинах

Низку цинічних злочинів на території Дніпровського району міста скоїв місцевий житель. На його рахунку – три вбивства, крадіжка та нелегальне зберігання зброї і боєприпасів. За кримінально карані діяння йому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у травні 2022 року поліцейські Запорізького райуправління в одному з водоймищ Дніпровського району виявили розчленоване чоловіче тіло. У результаті проведених експертних досліджень встановлено, що загиблим є 39-річний запоріжанин, якого ще у вересні 2021 року було оголошено в розшук. Провівши низку слідчо-оперативних заходів, поліцейські з’ясували обставини загибелі чоловіка та причетного до злочину фігуранта. Ним виявився 39-річний містянин.

Під час проведення досудового розслідування поліцейські з’ясували, що на рахунку цього злочинця – декілька тяжких злочинів.

Так, наприкінці грудня 2017 року фігурант на ґрунті неприязних відносин вбив 81-річну сусідку. Він прийшов до будинку своєї жертви та із заздалегідь придбаного пістолета застрелив пенсіонерку. Наступного дня, щоб приховати вчинений злочин, вбивця розчленував тіло жінки та в полімерних пакетах вкинув до однієї з водойм Дніпровського району.

У вересні 2021 фігурант під час розпиття спиртних напоїв в оселі свого товариша, 1982 р.н., в ході раптово виниклого конфлікту забив його до смерті молотком. Потім розчленував тіло та по частинах сховав у різних місцях. Аби факт зникнення вбитого чоловіка не потрапив у поле зору поліцейських, злочинець позбавив життя і його 72-річну матір – щоб та, розшукуючи сина, не звернулася до правоохоронних органів. Тіло вбитої він закопав на городі за її будинком.

Після чергового цинічного злочину вбивця привласнив документи та банківську картку із зарахованими пенсійними виплатами своєї жертви. Загальна сума викрадених грошей становить близько 45 тисяч гривень.

Під час проведення санкціонованих обшуків на території гаражного приміщення, яке було у користуванні фігуранта, правоохоронці вилучили дві одиниці вогнепальної зброї (пістолет з ознаками переробки та ручку-пістолет), а також понад 30 набоїв до них.

2 січня слідчим Запорізького райуправління поліції під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури скеровано до Ленінського районного суду міста Запоріжжя обвинувальний акт відносно фігуранта за фактами скоєних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство), п. 13 ч. 2 ст. 115, п.п. 9, 13 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство, вчинене з метою приховати інше кримінальне правопорушення та вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство), ч. 4 ст. 185 (Крадіжка), ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 1 ст. 263-1 (Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація, незаконне видалення чи зміна її маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв), ч. 3 ст. 357 (Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Запорізької області