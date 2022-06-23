За привласнення майже ₴850 тис. судитимуть колишнього бухгалтера комунального підприємства
Лубенською окружною прокуратурою до суду передано обвинувальний акт стосовно колишнього бухгалтера комунального підприємства Лубенського району. Чоловіку інкримінують привласнення чужого майна, вчинене повторно, та несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, що призвело до підробки інформації (ч. ч. 1, 3 ст. 191, ч. 3 ст. 361 КК України).
За даними слідства, упродовж січня 2016 — жовтня 2021 років чоловік, обіймаючи вказану посаду, шляхом незаконного втручання в роботу однієї з бухгалтерських програм вносив до електронних особових рахунків недостовірну інформацію про заробітну плату працівниць підприємства, які перебували у соціальних відпустках (у зв’язку з вагітністю та пологами, догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку). У подальшому нараховані жінкам гроші він спрямовував на власний рахунок. Щомісячно бухгалтер привласнював від 800 грн до 13 тис. грн.
У такий спосіб протягом зазначеного періоду зловмисник заволодів майже 850 тис. грн, спричинивши підприємству збитки на вказану суму, з метою відшкодування яких прокуратурою до обвинуваченого пред’явлено позовну заяву.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося відділенням поліції № 2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області за процесуального керівництва Лубенської окружної прокуратури.
Пресслужба Полтавської обласної прокуратуриTweet