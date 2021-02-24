ДБР провело обшуки у керівництва Державної архітектурно-будівельної інспекції України

Слідчими ДБР здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за фактом зловживання службовим становищем службовими особами державних органів під час видачі дозвільних документів на будівництво.

З метою виявлення речових доказів злочинної діяльності, ДБР 24 лютого 2021 року проведено ряд обшуків, зокрема у керівництва Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

Досудове розслідування ведеться за фактом зловживання службовим становищем службовими особами державних органів під час видачі дозвільних документів на будівництво (ч. 2 ст. 364 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 6 років.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного слідчого управління ДБР за оперативного супроводу Головного оперативного управління ДБР

Державне бюро розслідувань