ДБР проводить обшуки в ексміністра Кубракова – ЗМІ

У п’ятницю працівники Державного бюро розслідувань проводять обшуки у колишнього очільника Міністерства інфраструктури Олександра Кубракова у справі про ймовірні шахрайські дії народного депутата Євгенія Шевченка.

Про це повідомив співрозмовник “Української правди” в правоохоронних органах.

Деталі: За даними джерела УП, вранці 11 липня слідчі ДБР проводять обшуки у в ексміністра інфраструктури Олександра Кубракова. Слідчі дії проводяться в рамках розслідування ймовірного шахрайства нардепа Євгенія Шевченка, якому раніше оголосили дві підозри в держзраді.

За словами джерела УП, Шевченко в шахрайський спосіб виманив у підприємців 14,5 млн грн, нібито, на закупівлю добрив у Білорусі. Сприяти йому у реалізації цього задуму міг колишній міністр інфраструктури.

“Українська правда” звернулася до ДБР за офіційним коментарем.

Додатково: За даними УП, Кубраков є викривачем у справі щодо віцепрем’єра Олексія Чернишова.

Передісторія: