ДБР проводить обшуки в ексміністра Кубракова – ЗМІ
У п’ятницю працівники Державного бюро розслідувань проводять обшуки у колишнього очільника Міністерства інфраструктури Олександра Кубракова у справі про ймовірні шахрайські дії народного депутата Євгенія Шевченка.
Про це повідомив співрозмовник “Української правди” в правоохоронних органах.
Деталі: За даними джерела УП, вранці 11 липня слідчі ДБР проводять обшуки у в ексміністра інфраструктури Олександра Кубракова. Слідчі дії проводяться в рамках розслідування ймовірного шахрайства нардепа Євгенія Шевченка, якому раніше оголосили дві підозри в держзраді.
За словами джерела УП, Шевченко в шахрайський спосіб виманив у підприємців 14,5 млн грн, нібито, на закупівлю добрив у Білорусі. Сприяти йому у реалізації цього задуму міг колишній міністр інфраструктури.
“Українська правда” звернулася до ДБР за офіційним коментарем.
Додатково: За даними УП, Кубраков є викривачем у справі щодо віцепрем’єра Олексія Чернишова.
Передісторія:
- Нардеп Шевченко не раз спричиняв скандали проросійськими заяви та висловлюванням симпатій до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. 20 квітня 2021 року нардеп самовільно літав до Мінська “знайомитися” з Лукашенком. Він також заявив, що Лукашенка більше третини українців хотіли б бачити своїм президентом.
- 24 травня 2021 року фракція “Слуга народу” вирішила виключити народного депутата Євгенія Шевченка зі свого складу.
- Водночас у тарвні 2023 року начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов зізнавався, що народний депутат Шевченко вів таємні переговори із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком на прохання українських спецслужб. Пізніше в Головному управлінні розвідки заявили, що народний обранець Євгеній Шевченко не має жодного стосунку до їхньої структури.
- У листопаді 2024 року, після проведення комплексної психолого-лінгвістичної та військової експертизи, нардепу повідомили першу підозру в держзраді – через його діяльність, яка завдавала шкоди обороноздатності та інформаційній безпеці України ще до початку повномасштабного вторгнення РФ.
- У червні 2025 року Офіс генерального прокурора оголосив народному депутату Євгенію Шевченку нову підозру в державній зраді за події після повномасштабного вторгнення Росії.
- Наразі Шевченко перебуває в СІЗО.