​ДБР відкрило провадження щодо спроби фальсифікації справи ДТП з кортежем Ярославського

З’ясувалось, що в момент аварії водій авто перебував в іншому місці.

Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження щодо спроби фальсифікації справи ДТП з кортежем харківського бізнесмена Олександра Ярославського.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Досудове розслідування розпочато за фактом притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (ч. 2 ст. 372 Кримінального кодексу).

Директор ДБР Олексій Сухачов наголосив, що Бюро «негайно відреагувало на спроби фальсифікації резонансного кримінального провадження».

«Усі без виключення розслідування мають здійснюватися об’єктивно і неупереджено, не зважаючи ні на прізвища, ні на гроші, ні на попередні здобутки чи посади. Бюро завжди діяло, керуючись принципами верховенства права і не «призначало» винних, навіть через суспільний тиск», — наголосив Сухачов.

«Можу запевнити – всі провадження будуть ретельно розслідувані і справжні винуватці будуть притягнуті до відповідальності», — додав він.

У ДБР розповіли, що наступного дня після смертельного ДТП до поліції звернувся водій підприємства, що належить Ярославському і заявив, що він був за кермом авто, що збило пішохода. Поліція підготувала йому підозру за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та за ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу.

«Однак, згодом з’ясувалось, що в момент аварії він перебував в іншому місці», — зазначили в ДБР.

Раніше через спробу фільсифікації справи міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звільнив начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна.

Нагадаємо, інформацію про те, що кортеж Ярославського збив людину та поїхав, 10 лютого опублікувала «Українська правда». Медіа зазначило, що на місці ДТП знайшли автомобільні номери з кортежу бізнесмена. Поліція Харківщини повідомила, що викликатиме Ярославського на допит як можливого учасника смертельної ДТП. Сам бізнесмен повідомив, що не знав про аварію. «Я спав удома і вранці тільки дізнався про це», – сказав він.

Пізніше в компанії Ярославського DCH повідомили, що дійсно їх водій потрапив у ДТП. Він співпрацює зі слідством і очікує на оприлюднення запобіжного заходу. У компанії також повідомили, що сам Ярославський відлетів до Лондона для зустріч із сім’єю.

Поліція провела низку обшуків — у готелі та за місцем мешкання харківського бізнесмена та адресою проживання водія. // LB.ua