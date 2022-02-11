ДБР відкрило провадження щодо спроби фальсифікації справи ДТП з кортежем Ярославського
З’ясувалось, що в момент аварії водій авто перебував в іншому місці.
Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження щодо спроби фальсифікації справи ДТП з кортежем харківського бізнесмена Олександра Ярославського.
Про це повідомила пресслужба ДБР.
Досудове розслідування розпочато за фактом притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (ч. 2 ст. 372 Кримінального кодексу).
Директор ДБР Олексій Сухачов наголосив, що Бюро «негайно відреагувало на спроби фальсифікації резонансного кримінального провадження».
«Усі без виключення розслідування мають здійснюватися об’єктивно і неупереджено, не зважаючи ні на прізвища, ні на гроші, ні на попередні здобутки чи посади. Бюро завжди діяло, керуючись принципами верховенства права і не «призначало» винних, навіть через суспільний тиск», — наголосив Сухачов.
«Можу запевнити – всі провадження будуть ретельно розслідувані і справжні винуватці будуть притягнуті до відповідальності», — додав він.
У ДБР розповіли, що наступного дня після смертельного ДТП до поліції звернувся водій підприємства, що належить Ярославському і заявив, що він був за кермом авто, що збило пішохода. Поліція підготувала йому підозру за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та за ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу.
«Однак, згодом з’ясувалось, що в момент аварії він перебував в іншому місці», — зазначили в ДБР.
Раніше через спробу фільсифікації справи міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звільнив начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна.
Пізніше в компанії Ярославського DCH повідомили, що дійсно їх водій потрапив у ДТП. Він співпрацює зі слідством і очікує на оприлюднення запобіжного заходу. У компанії також повідомили, що сам Ярославський відлетів до Лондона для зустріч із сім’єю.
Поліція провела низку обшуків — у готелі та за місцем мешкання харківського бізнесмена та адресою проживання водія. // LB.ua
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