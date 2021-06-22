ДБР викрило організовану злочинну групу, яка збувала наркотики у Київському СІЗО (ВІДЕО)

Державне бюро розслідувань за сприяння керівництва ДУ «Київський слідчий ізолятор» викрило організовану злочинну групу осіб з-поміж працівників установи, які систематично збували наркотики на території СІЗО.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР

Встановлено, що 29-річний співробітник організував канали розповсюдження наркотиків на території установи та забезпечував «прикриття» зазначеної діяльності.

До групи входили щонайменше 4 співробітники слідчого ізолятора. Вони зберігали наркотики для подальшого збуту у своїх кімнатах та шафах для роздягання.

Вказаних осіб затримано під час продажу чергової партії наркотиків.

Кваліфікація: зберігання, перевезення, пересилання та збут наркотичних і психотропних речовин, вчинені організованою групою (ч. 3 ст. 307 КК України).

У разі доведення вини підозрюваним загрожує позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.

Досудове слідство триває. Наразі слідчі встановлюють місця виготовлення наркотичних засобів та канали надходження до установи.

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

Державне бюро розслідувань регулярно викриває та активно протидіє злочинам, вчиненим працівниками Державної кримінально-виконавчої служби України.

Так, у 2020 році до суду було направлено обвинувальних актів стосовно 48 співробітників ДКВС.

Лише за 5 місяців 2021 року слідчі ДБР вже повідомили про підозру 35 особам та направили до суду обвинувальні акти щодо 43 працівників Державної кримінально-виконавчої служби України, серех них: