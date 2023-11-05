На Вінниччині повідомили про підозру зловмиснику, який наніс смертельні тілесні ушкодження співмешканці

Під час конфлікту 25-річний мешканець Хмільницького району спричинив тілесні ушкодження 25-річній односельчанці, з якою спільно проживав у орендованій квартирі міста Вінниці. Потерпіла через декілька місяців померла у лікарні. За скоєне правопорушникові загрожує до 10 років ув’язнення.

За попередньою інформацією слідства, під час побутового конфлікту зловмисник наніс своїй співмешканці множинні тілесні ушкодження в ділянку тулуба та голови.

У зв’язку із погіршенням стану здоров’я жінка була госпіталізована та згодом померла у лікарні.

За висновками судмедексперта, смерть потерпілої настала внаслідок побиття.

Правоохоронці провели низку слідчих дій та зібрали докази причетності співмешканця потерпілої до скоєного правопорушення.

Слідчі обласного главку поліції повідомили правопорушнику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснюється Вінницькою окружною прокуратурою.

Відділ комунікації поліції Вінницької області