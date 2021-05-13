ДБР викрило працівника поліції, який вимагав у підприємця $2000 за погодження документації
Слідчі Державного бюро розслідувань спільно з ДВБ Нацполіції затримали працівника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України під час отримання хабаря.
За даними слідства, він вимагав 2 000 доларів США у директора приватного підприємства, яке спеціалізується на влаштуванні засобів для безпеки дорожнього руху. За гроші поліцейський обіцяв погодити проєктну документацію з організації дорожнього руху на трасі міжнародного значення.
12 травня 2021 року працівника поліції затримано в порядку ст. 208 КПК України під час одержання вказаної суми коштів.
Дії посадовця кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України – вимагання та одержання неправомірної вигоди.
Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Наразі тривають першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх осіб причетних до вчинення зазначеного злочину.
Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід — ДВБ Національної поліції України.