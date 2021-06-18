ДБР викрило схему розкрадання авіаційного керосину з бойових літаків

Встановлено, що військовослужбовці, діючи у змові з цивільною особою, викрадали паливно-мастильні матеріали. Вони завищували в документах фактичні витрати палива під час польотів, а різницю привласнювали.

У себе в гаражі громадянин зберігав викрадений керосин та розбавляв його для подальшого продажу місцевим жителям під виглядом дизельного палива вищої якості.

17 червня 2021 року вказаних осіб було викрито під час збуту 2 тисяч літрів керосину. Наразі проведено 25 обшуків на території військової частини та в помешканнях фігурантів.

Попередня кваліфікація: викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем, вчинені в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 410 КК України).

Санкція статті передбачає від 5 до 12 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Полтавська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері, оперативний супровід — УСР в Полтавській області ДСР Нацполіції.