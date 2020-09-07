ДБР завершило розслідування прикриття проституції працівником СБУ

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, завершили досудове розслідування відносно працівника Центрального апарату Служби безпеки України за підозрою у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Досудовим розслідування встановлено, що працівник СБУ систематично вимагав та одержував неправомірну вигоду від громадянок, які незаконно займаються наданням послуг інтимного характеру, за неповідомлення про виявлене правопорушення компетентних органів та непритягнення до відповідальності правопорушниць.

У разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснювала військова прокуратура Центрального регіону України.

ДБР