ДБР завершило розслідування щодо зрадника Киви

Колишньому нардепу Іллі Киві повідомили про завершення досудового розслідування.

Інформація про це оприлюднена на сайті Офісу генпрокурора.

З 10 травня підозрюваному дається можливість ознайомитися з матеріалами справи в приміщенні ДБР у місті Львові.

Колишній підозрюється у державні зраді, діях проти територіальної цілісності України і пропаганді тоталітаризму (ч. 3 ст.110, ч.1 ст.111, ч.2 ст. 436-1 ККУ).

Раніше суд заочно взяв Киву під варту, оскільки той перебуває за межами країни

24 лютого після вторгнення Росії в Україну, Кива в онлайн-включенні на російському телебаченні заявив, що українському народу «потрібне звільнення».

Кива входив до проросійської партії «Опозиційна платформа — За життя». Після його скандальної заяви співголова фракції «ОПЗЖ» Юрій Бойко ініціював процес виключення Киви з лав партії, щоб він «не заважав мирному процесу, який має відбутись в Україні».

28 лютого 2022 Кива в ефірі російського «Першого каналу» назвав вторгнення Росії в Україну трагедією для обох країн. Водночас він звинуватив президента України Володимира Зеленського в «затягуванні війни» та сказав, що «В Україні все просякнуте нацизмом». // Судовий репортер