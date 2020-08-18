Дело об убийстве Шеремета: Кузьменко вручили обвинительный акт
Детскому хирургу Юлии Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, вручили обвинительный акт.
Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Тарас Беспалый.
На вопрос, вручили Кузьменко обвинительный акт, Беспалый ответил: «Да, вручили».
Также он добавил, что они готовятся к рассмотрению дела по существу.
Напомним, Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи под круглосуточный домашний арест детского хирурга Юлию Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.
Как сообщалось, в мае 2020 года досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета было завершено.
20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.Tweet