Дело об убийстве Шеремета: Кузьменко вручили обвинительный акт

Детскому хирургу Юлии Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, вручили обвинительный акт.

Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Тарас Беспалый.

На вопрос, вручили Кузьменко обвинительный акт, Беспалый ответил: «Да, вручили».

Также он добавил, что они готовятся к рассмотрению дела по существу.

Напомним, Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи под круглосуточный домашний арест детского хирурга Юлию Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Как сообщалось, в мае 2020 года досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета было завершено.

20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.