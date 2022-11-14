За незаконний вилов риби на ₴1,5 млн. на Київщині судитимуть браконьєра

Бориспільською окружною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт щодо мешканця Яготина за фактом незаконного зайняття рибним добувним промислом, що заподіяло істотну шкоду (ч. 1 ст. 249 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні поточного року обвинувачений займався незаконним виловом риби, всупереч встановленої заборони на добування водних біоресурсів. Не маючи відповідних дозвільних документів, чоловік за допомогою заборонених знарядь лову в акваторії річки Великий Супій виловив риби на понад 1,5 млн грн. Своїми діями він заподіяв істотну шкоду рибному господарству України на вказану суму.

Крім того, прокуратура у кримінальному провадженні заявила позов про стягнення з обвинуваченого завданої шкоди.

Досудове розслідування здійснювалося Бориспільським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню поки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура