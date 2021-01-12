У Слов’янську жінка побила двох сімейних лікарів

Лікарі звернулись до поліції, триває розслідування.

У Слов’янську в п’ятницю стався прикрий випадок в одній з амбулаторій міста. Жінка нанесла тілесні ушкодження двом сімейним лікарям. Подробиці розказала начальниця відділу охорони здоров’я Олена Джим.

Раніше до сімейного лікаря звернулась жінка з приводу болю в спині. Сімейний лікар, у свою чергу, дала направлення на консультації до провідних фахівців на консультацію, зокрема до невролога. Невролог після огляду вважав за необхідне пройти пацієнтці комп’ютерно-томографічне обстеження. За направленням на КТ прийшла донька пацієнтки і, не пояснюючи своєї поведінки, нанесла тілесні ушкодження двом сімейним лікарям.

З цього приводу медики звернулись до поліції. Наразі проводиться розслідування.

За останній рік, на жаль, кількість подібних випадків у медичних закладах лише збільшується, — зазначила Олена Джим. // 6262.com.ua