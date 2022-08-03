10 років за гратами за розбещення малолітніх дівчат та створення дитячого порно

За принципової позиції ювенальних прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва судом до 10 років позбавлення волі засуджено чоловіка за фактами розбещення малолітніх та неповнолітніх дітей, розповсюдження серед них зображень порнографічного характеру, примушування до участі у створенні дитячої порнографії та вчинення відносно них насильницьких дій сексуального характеру (ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 153, ч. 2 ст. 301, ч. 3 ст. 301, ч. 4 ст. 301, ч. 5 ст. 301 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, з квітня 2019 року по грудень 2019 року 43-річний обвинувачений знайомився у соціальній мережі з малолітніми та неповнолітніми дівчатами (віком від 10 до 16 років) та втирався до них у довіру. Надалі під час листування чоловік проводив із ними розмови на сексуальні теми, розповідав відверті історії сексуального змісту та демонстрував фотографії порнографічного характеру. Також зловмисник примушував їх робити та надіслати йому власні фотографії в оголеному вигляді з моделюванням сексуальної поведінки, при цьому агресивно реагував на відмову.

Із двома потерпілими чоловік мав особисті зустрічі, під час яких заманював дівчат у безлюдні місця, де вчиняв розпусні дії.

Досудовим розслідуванням встановлено 10 потерпілих, відносно яких зловмисник вчинив злочини сексуального характеру.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину не визнав. Водночас суд, оцінивши наведені прокурором докази, визнав чоловіка винним в інкримінованих правопорушеннях та призначив йому покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в освітніх закладах для дітей дошкільного та шкільного віку, пов’язані з безпосереднім спілкування із дітьми строком на 3 роки.

Обвинувачений перебуває під вартою.

Київська міська прокуратура