Працюють на окупантів у захопленому Світлодарську – на Донеччині судитимуть двох пособниць ворога

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За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури завершені досудові розслідування та скеровані до суду обвинувальні акти стосовно двох мешканок Донеччини за фактами добровільного зайняття посад, пов’язаних з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених  на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, а також умисного вчинення громадянином України дій, спрямованих на допомогу окупаційній адміністрації держави-агресора шляхом передачі їй матеріальних ресурсів з метою завдання шкоди Україні, тобто у пособництві державі-агресору (ч. 5 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Спеціальними досудовими розслідуваннями встановлено, що перша обвинувачена – колишня завідувачка сектору державної реєстрації актів цивільного стану у травні 2022 року пішла на співпрацю з загарбниками та обійняла посаду так званої «виконуючої обов’язки управляючого справами адміністрації м. Світлодарська «днр». Працюючи у незаконних органах влади, активно співпрацює з окупаційним режимом рф та виконує на фейковій посаді організаційно-розпорядчі і адміністративно-господарські функції.

Друга обвинувачена почала співпрацювати з ворогом у цей же період та обійняла псевдопосаду виконуючої обов’язки директора Світлодарського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І ступеня № 8 – гімназія», який окупаційна адміністрація незаконно «підпорядкувала» м. Дебальцеве. Зловмисниця передала окупантам частину вказаного приміщення для облаштування «громадської приймальні глави «днр».

Досудові розслідування здійснювались слідчим відділом 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполі) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Обвинуваченим загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури

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