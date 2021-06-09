В Киеве 13-летний подросток изнасиловал 10-летнего мальчика

В Киеве 13-летний подросток принудил к оральному сексу 10-летнего мальчика. Это произошло в подъезде одного из многоэтажных домов по улице Михаила Драгоманова в Дарницком районе.

Об этом сообщил информированный источник OBOZREVATEL. Он сообщил, что правоохранители зарегистрировали данные в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения по ч.1 ст. 155 УК Украины.

К подростку, который вынудил мальчика к оральному сексу, применят меры воспитательного характера, так как он не подлежит уголовной ответственности.

«Дети в возрасте до 14 лет не могут привлекаться к уголовной ответственности, но к ним могут быть применены принудительные меры воспитательного характера», – рассказал собеседник.