Дело Шеремета: Юлию Кузьменко отпустили под домашний арест

Апелляционный суд Киева отменил решение Печерского суда

Подозреваемую в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета врача Юлию Кузьменко отпустили под круглосуточный домашний арест. Апелляционный суд Киева отменил решение Печерского суда, которым ей продлили арест до 13 сентября.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Соответствующее решение было принято коллегией судей Киевского апелляционного суда.

Отметим, что Кузьменко была в СИЗО восемь месяцев. 16 июля Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения подозреваемой до 13 сентября.