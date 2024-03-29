Понад ₴4,3 млн. збитків державі: на Житомирщині повідомили про підозру ексдиректору підприємства з видобування каменю

Встановлено, що впродовж кількох років приватне товариство, співзасновником якого є громадянин рф, неправомірно займалось видобутком лабрадориту на території Новоборівської громади. До того ж внаслідок такої діяльності було завдано шкоди довкіллю.

Слідчі відділення поліції №4 (смт Хорошів) Житомирського райуправління зібрали докази причетності до вказаних незаконних оборудок ексочільника каменедобувного товариства.

У ході досудового розслідування було встановлено, що підприємство у 2007 році отримало відповідні дозволи на користування надрами на визначеній земельній ділянці неподалік села Кам’яного Броду. Однак у період з 2016 по 2020 роки здійснювався видобуток корисної копалини загальнодержавного значення – лабрадориту поза встановленими межами. Загальна площа такої «похибки» перевищувала 1 гектар. А вся незаконна діяльність проводилась з відома генерального директора та з використанням спеціальної техніки товариства.

Встановлено, що внаслідок таких дій було неправомірно видобуто понад 2 000 м3 каменю, чим заподіяно державі збитку на більш ніж 4,3 мільйони гривень збитку.

Окрім цього, за допомогою спецтехніки товариства було незаконно знято ґрунтовий покрив земель, що спричинило шкоду довкіллю на понад 70 тисяч гривень.

Нині слідчі поліції інкримінують колишньому очільнику підприємства, 61-річному житомирянину, вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин) та ч. 2 ст. 239-1 (Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель) КК України. Процесуальне керівництво у провадженні здійснює Хорошівський відділ Коростишівської окружної прокуратури, оперативний супровід – співробітники УСБУ в області.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області