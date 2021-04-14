За вбивство чоловіка волиняну загрожує до 15 років позбавлення волі

Правоохоронці заарештували чоловіка, котрий вкоротив віку 48-річному волинянину. Зловмисникові загрожує від семи до п’ятнадцяти років.

У понеділок, 12 квітня, у будинку в селі Дерно на Ківерцівщині зі слідами насильницької смерті виявили тіло 48-річного чоловіка.

Поліцейські оперативно встановили, що напередодні постраждалого побив 54-річний місцевий житель. Чоловік від отриманих травм помер. про це інформували у прес-службі поліції.

Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі слідчого управління ГУНП у Волинській області повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Луцький міськрайонний суд Волинської області, за клопотанням слідчого, обрав підозрюваному запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою.

Досудове розслідування триває. // volyninfo.com