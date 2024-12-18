У Києві «по гарячих слідах» затримали ймовірного вбивцю

Патрульні поліцейські Києва затримали чоловіка, який у Дарницькому районі під час конфлікту вистрілив співрозмовнику в голову.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Патрульні дізналися від очевидців опис ймовірного зловмисника, передали інформацію колегам і розпочали пошуки.

У Києві патрульні “по гарячих слідах” затримали ймовірного вбивцю pic.twitter.com/AByUArCnZD — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 18, 2024

“Оперативно обстеживши прилеглі території, патрульні помітили чоловіка, який за описом був схожий на розшукуваного. Він намагався сховатися між будинками, але напарники Світлана Корнійчук та Дмитро Кравчук швидко його наздогнали й затримали. Під час поверхневої перевірки у чоловіка виявили револьвер під патрон флобера.

Наразі затриманим займаються слідчі. Встановлюються всі обставини події”.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років. // УП