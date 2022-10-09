Російські окупанти пограбували майже 40 українських музеїв. Збитки оцінюються у сотні мільйонів євро

Російські окупанти вивезли експонати майже з 40 українських музеїв. Пограбування та руйнування культурних пам’яток спричинили збитки, які оцінюються сотнями мільйонів євро.

Про це заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко в інтерв’ю Associated Press, пише УНН.

“Ставлення росіян до української культурної спадщини є воєнним злочином”, – сказав Ткаченко під час інтерв’ю.

Так, з Мелітопольського міського краєзнавчого музею окупанти вивезли гунську діадему. Повідомляється, що діадема, вироблена із золота та інкрустована дорогоцінним камінням, є одним із цінних світових артефактів. Вона була зроблена понад 1500 років тому, за часів правління гуна Аттіли. Наразі у світі існує лише кілька таких ювелірних виробів.

Працівник музею, що спілкувався з журналістами на умовах анонімності, розповів, що спочатку діадему та сотні інших історичних цінностей спробували сховати, коли загарбники вперше атакували Мелітополь. Але після кількох тижнів постійних пошуків російські солдати виявили секретний підвал будівлі, де зберігалися реліквії.

Окупанти також викрали понад 2000 експонатів з музеїв Маріуполя, повідомила Маріупольська міська рада. Серед найцінніших предметів були старовинні релігійні ікони, унікальний рукописний сувій Тори, 200-річна Біблія та понад 200 медалей.

Крім цього, вони вивезли роботи художників Архипа Куїнджі та Івана Айвазовського. За даними депутатів міськради, наразі експонати перебувають на території так званої “днр”.

За даними ЮНЕСКО, з початку повномасштабного вторгнення рф в Україні пошкоджено 199 об’єктів у 12 регіонах. Серед них 84 церкви та інші релігійні об’єкти, 37 будівель історичного значення, 37 будівель для культурної діяльності, 18 пам’яток, 13 музеїв і 10 бібліотек.

Міністерством культури та інформаційної політики верифіковано 540 пошкоджень об’єктів культурної спадщини.