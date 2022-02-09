Депутата Київської міськради викрили на хабарі у ₴1,26 млн.

9 лютого 2022 року детективи Національного бюро за процесуального керівництва прокурорів САП викрили чинного депутата Київської міської ради (голову однієї з постійних комісій Київради) і ще п`ятьох осіб на одержанні 1,26 млн грн неправомірної вигоди за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці.

Йдеться про:

депутата Київської міської ради, голову однієї з постійних комісій Київради;

помічника депутата Київради;

директора комунального підприємства;

заступника директора комунального підприємства;

заступника директора комунального підприємства;

наближену до депутата особу.

Слідство встановило, що посадовець Київради у змові з групою осіб, серед яких були керівники столичних КП, організували схему одержання неправомірної вигоди за забезпечення перемоги у електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі («купав») заздалегідь визначених компаній, а також подальшого безперешкодного використання точок. Йшлося про сім локацій у різних районах столиці (Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському тощо). Свої «послуги» учасники схеми оцінили у 1,39 млн грн на рік, які згодом вони планували розподілити між собою.

При передачі частини неправомірної вигоди у розмірі 1,26 млн грн депутата та ще п’ятьох осіб викрили.

Слідчі дії тривають. Детективи НАБУ встановлюють інші обставини вчинення злочину, зокрема й коло осіб, які можуть бути до нього причетними.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

НАБУ