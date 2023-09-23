оперативники затримали чоловіка за пограбування жінки у подільському районі столиці

Порушник прослідкував за потерпілою і в безлюдному місці зірвав з її шиї золотий ланцюжок з прикрасою та втік. Затриманому загрожує до десяти років ув’язнення.

До поліції Києва надійшло повідомлення від 53-річної місцевої мешканки про те, що її пограбували на вулиці Осиповського. Заявниця розповіла, що саме верталась до будинку, як її наздогнав невідомий та зірвав з шиї золотий ланцюжок з кулоном. На пошуки зловмисника одразу були скеровані співробітники кримінальної поліції.

Під час відпрацювання району поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний 30-річний наркозалежний місцевий мешканець, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки. Викрадені прикраси чоловік здав до ломбарду, звідки їх вилучили правоохоронці у якості речових доказів.

Слідчі затримали фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та готують йому повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Фігуранту загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва