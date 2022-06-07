Депутата Одеської облради затримали на хабарі

7 червня 2022 року детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП спільно з ДСР Нацполіції викрили «на гарячому» депутата Одеської обласної ради – голову однієї з постійних комісій облради.

За даними слідства, посадовець вимагав та одержав у директора лікарні неправомірну вигоду за неперешкоджання в діяльності підприємства, а також за «гарантію» залишення на посаді.

Його викрили «на гарячому» під час одержання неправомірної вигоди у 120 тис. грн.

Вирішується питання про повідомлення йому про підозру. Дії особи попередньо кваліфіковані за ч.3 ст.368 КК України.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

НАБУ