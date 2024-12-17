Четверо військовослужбовців «воювали»… на будівництві «хатинки» свого командира

Слідчі поліції Тернопільщини повідомили про підозру командиру однієї із військових частин у зловживанні службовим становищем

Підозрюваний залучив чотирьох військовослужбовців до будівництва власного будинку на Хмельниччині, а натомість вони отримували грошове забезпечення, як у зоні бойових дій. Загальна сума збитків державі становить майже мільйон гривень.

У ході досудового розслідування встановлено, що упродовж жовтня-грудня 2023 року за вказівками командира військової частини четверо його підлеглих проводили будівництво приватного будинку, розташованому в одному із сіл Хмельницької області. Їх офіційно включили в наказ про відрядження у зону бойових дій в Миколаївській області. Проте, як з’ясували слідчі поліції, військовослужбовці перебували вдома, отримуючи зарплату та бойові виплати.

Загальна сума виплат їм за цей час склала майже мільйон гривень.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки у військовій частині, за місцем проживання командира, військовослужбовців та на об’єкті будівництва, і вилучили документацію та інші речові докази протиправної діяльності.

Слідчі поліції Тернопільської області за сприяння керівництва Міноборони та ЗСУ та під процесуальним керівництвом спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону оголосили фігуранту підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 6 років в’язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Триває досудове розслідування. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному.

Крім того, Державне бюро розслідувань проводить досудове розслідування кримінального провадження щодо виявлення можливих фактів застосування посадовцями 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки Збройних Сил України нестатутних заходів впливу та насильства до підлеглих (ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області