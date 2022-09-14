На Одещині етнічна група шахраїв «заробляла» на дистанційному продажі мототранспорту

Правопорушники розміщували на одній із популярних платформ онлайн-оголошень неіснуючий товар і брали за нього з покупців повну або часткову передоплату. Громадяни з різних областей України, не вагаючись, надсилали тисячі, а то й десятки тисяч гривень псевдопродавцям, бо ті нібито засвідчували свої особи і те, як спакували й відправили посилку.

До поліції звернулися кілька жителів Одеської, Київської, Чернігівської, Житомирської та Волинської областей, які в мережі Інтернет придбали мотоцикли та мопеди, сплатили за них кошти, але товар так і не отримали. Потерпілі пояснили, що не сумнівалися у чесності продавців, бо вони надсилали їм фото паспортів, відео спакованого у поштовому відділенні транспорту та картковий рахунок, на який необхідно було перерахувати гроші.

Проаналізувавши зібрані покази та матеріали і провівши ряд слідчо-розшукових дій, поліцейські встановили, що до даної шахрайської схеми може бути причетна етнічна група осіб, яка проживає в Татарбунарській ОТГ на Одещині. За адресами проживання правопорушників правоохоронці провели низку обшуків, в ході яких вилучили мобільні телефони із переписками з потерпілими, додаткові слоти від абонентських номерів, записні книжки з чорновими записами, банківські картки, гроші та інші докази протиправної діяльності.

Наразі в рамках провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України речові докази направили на експертизу.

Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру в шахрайстві, вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Згідно з санкцією згаданої статті, цей злочин карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Заходи проводили співробітники Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області, Білгород-Дністровського та Березівського районних відділів поліції, за силової підтримки батальйону поліції особливого призначення.

Слідство триває. Проводяться подальші розшукові заходи, направлені на встановлення повного кола потерпілих у цій шахрайській схемі. Тому просимо громадян звернутися до поліції.

Також задля попередження подібних злочинів вкотре наголошуємо: купуючи в Інтернеті товар, сплачуйте за нього кошти тільки тоді, коли отримаєте та оглянете.

Відділ комунікації поліції Одеської області