На Полтавщині чоловік у день поховання батька застрелив дружину

Доки жителі міста Заводського мирно спали, в одному з будинків всю ніч метушилися слідчі, оперативники та криміналісти.

Їх викликав 45-річний господар. Олег без жодних прелюдій випалив, що вбив дружину.

– Загинула жінка 1992 року. Причиною смерті є вогнепальне поранення, – повідомив керівник відділення Миргородського райуправління поліції Геннадій В’юн.

29-річній Євгенії прострелили голову з мисливської рушниці. Вона не мала жодних шансів вижити. Понівечене тіло лежало в коридорі. Але як так сталося? Звідки взялася зброя в будинку фермера?

– Весь час у полі. Весь час бачив його, що сів у трактор і поїхав. Весь час приїхав-поїхав, приїхав-поїхав. Багато, багато він працював, – розповів Віктор, який спостерігав за роботою фермера.

Непримітний будинок разом із сусіднім обійстям чоловік купив нещодавно. Довести його до ладу Олег не мав часу через роботу, кажуть сусіди.

Чоловік мав набагато молодшу кохану. Пара хоча й не була офіційно в шлюбі, але разом виховували маленького сина. Вбивство Євгенії для знайомих родини стало страшним шоком.

– З негативної сторони я не можу нічого сказати. Не було жодних скандалів. Жили вони нормально, мирно. Як звичайні люди, як звичайна сім’я, – розповів сусід Сергій.

Але того пізнього вечора в родині розгорілася сварка, край якій поклав постріл. Чоловік натиснув на гачок, не даючи шансів дружині на порятунок. Хоча Олег до того ніколи не мав справ зі зброєю. Рушниця належала його батькові, колишньому єгеру.

– Зараз розглядається версія, що вбивство скоїли з рушниці, яка раніше належала померлому батькові. Фігурант завчасно її не перереєстрував і не здав до органів поліції, – зазначив керівник відділення Миргородського райуправління поліції Геннадій В’юн.

Фермер не зробив цього, бо не встиг. Саме того страшного дня Олег поховав батька. Тепер же через нього на той світ відправилась і дружина. Однак на її похорони чоловік уже не прийшов.

Вмить будинок опустів. Євгенію поховали, а Олег зможе сюди повернутися щонайменше через сім років. Їхнім спільним сином тепер опікуються родичі.

Зараз турботу про маленького хлопчика та дорослого сина від першого шлюбу Олега взяла на себе його сестра. Самого ж фермера відправили до слідчого ізолятора.

Чоловік холоднокровно схопився за зброю чи погарячкував – це вже будуть з’ясовувати у суді. Відповідь може вплинути на вирок, але ніяк не виправить скоєного.

Джерело: ФАКТИ, Надзвичайні новини