У Дніпрі затримали 40-річного чоловіка за підозрою у вбивстві знайомого

Нападник завдав потерпілому численні удари ножем у правий бік. Від отриманих травм 43-річний потерпілий помер на місці.

21 березня близько 16.00 до поліції надійшло повідомлення, що у квартирі по вулиці Софії Ковалевської в Індустріальному районі міста жінка виявила тіло свого чоловіка без ознак життя.

Поліцейські встановили, що між чоловіком заявниці та його знайомим виник конфлікт, під час якого підозрюваний завдав власнику помешкання численні удари ножем. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Працівники відділення поліції N° 2 Дніпровського районного управління поліції затримали підозрюваного в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 40-річний житель м. Марганець. 3 місця злочину правоохоронці вилучили знаряддя злочину – кухонний ніж.

22 березня слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкцією статті – до 15 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП