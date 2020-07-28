Депутата сільради на Київщині затримано за одержання хабара

За процесуального керівництва прокуратури Київської області затримано депутата Пухівської сільської ради Броварського району – Голову земельної комісії за підозрою у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовець вимагав хабар за прийняття рішення про виділення земельної ділянки на території Броварського району для ведення особою сільського господарства.

У ході проведення досудового розслідування прокуратурою Київської області, спільно з СУ ГУНП в Київській області та ГВ БКОЗ ГУСБ України у м. Києві та Київській області задокументовано факт вимагання та отримання депутатом сільської ради неправомірної вигоди в сумі 600 доларів США.

Посадовця затримано в порядку ст. 208 КПК України після передачі грошових коштів, на даний час проводяться невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба прокуратури Київської області