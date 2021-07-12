Податківців на Київщині викрили у вимаганні хабаря за непроведення перевірок

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрито двох службових осіб Головного управління Державної податкової служби у Київській області на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, керівник структурного підрозділу спільно з головним державним інспектором сектору вимагали грошові кошти від підприємців Київської області за непроведення податкових перевірок та неперешкоджання підприємницькій діяльності.

Після одержання обумовленої суми неправомірної вигоди від одного з підприємців, який діяв під контролем правоохоронців, податківців затримано, а кошти вилучено. Наразі затриманим повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту.

Окрім того, під час затримання у підозрюваних виявлено та вилучено службове посвідчення помічника – консультанта на громадських засадах одного з народних депутатів України.

Правоохоронцями проведено низку обшуків у службових приміщеннях та за адресами місця проживання затриманих осіб.

Також перевіряється версія щодо можливої причетності до вчинення корупційного злочину інших працівників податкової служби. Вживаються заходи щодо встановлення суб’єктів підприємницької діяльності, від яких підозрювані могли вимагати та одержати неправомірну вигоду.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює територіальне управління ДБР, розташоване у місті Києві, за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань та процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора