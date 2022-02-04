Депутата Тернопільської облради судитимуть за відкриту погрозу насильством журналісту

Прокурори Бережанської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно депутата Тернопільської обласної ради за фактом умисної погрози насильством журналісту, у зв’язку зі здійсненням ним законної професійної діяльності (ч. 1 ст. 345-1 КК України).

Слідством встановлено, що у квітні 2021 року депутат облради після опублікованого на сторінці друкованого ЗМІ у соціальній мережі Фейсбук допису про діяльність місцевої громадської організації, вимагав у журналіста припинити поширення цієї інформації. Депутат відкрито погрожував застосуванням насильства щодо представника засобу масової інформації і його колеги по редакції.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі поліції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора