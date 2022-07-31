Депутату міськради на Харківщині повідомлено про підозру у колабораціонізмі

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури депутату Куп’янської міськради заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ОГП.

За даними слідства, після російського вторгнення на територію України депутат Куп’янської міської ради пішов на співпрацю з окупантами. На початку березня він прийняв пропозицію від представників країни-агресора стати «начальником управління охорони здоров‘я» у так званій «тимчасовій цивільній адміністрації Куп‘янського району Харківської області». Свої функції псевдопосадовець продовжує виконувати і сьогодні.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснюється Управлінням СБУ в Харківській області.