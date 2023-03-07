Держава залишилася без ₴1,5 млн., а дитсадок – без якісного ремонту

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру директору ТОВ у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, директор підприємства, який є інженером технічного нагляду, відповідно до умов договору повинен був контролювати реконструкцію будівлі дитячого садка у м. Мерефа.

Проте належно свої обов’язки службовець не виконав. Достовірно знаючи, що роботи підприємством виконані не в повному обсязі та не відповідають вимогам нормативів у галузі будівництва, він засвідчив своїм особистим підписом та печаткою офіційні документи.

Легковажне ставлення до роботи призвело до того, що на рахунок підприємства безпідставно було перераховано бюджетні кошти у сумі майже 1,5 млн гривень.

Досудове розслідування проводить СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура