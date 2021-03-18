Державі повернуто майновий комплекс стратегічного значення

За позовом Київської міської прокуратури державі повернуто цілісний майновий комплекс філії «Хлібної бази № 87» державного підприємства «Ніжинський комбінат хлібопродуктів».

Вказаний майновий комплекс, який розташований у місті Бахмач Чернігівської області, складається з 33 будівель площею 26 тис. кв. м та має стратегічне значення для економіки та безпеки держави, як підприємство, що забезпечує розміщення і зберігання матеріальних цінностей державного резерву.

Законом України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» від 07.07.1999 ДП «Ніжинський комбінат хлібопродуктів» та Державна хлібна база № 87 включено до переліку об’єктів, що не підлягають приватизації.

Однак, незважаючи на особливий правовий режим вказаного майна та законодавчо встановлену заборону на його відчуження у приватну власність, воно вибуло з державної власності внаслідок укладення у 2018 році незаконного договору купівлі-продажу між Головним управління ДФС у Чернігівській області та приватним товариством.

У подальшому товариство відчужило це майно на користь іншого підприємства, яке у свою чергу передало його в іпотеку.

Встановивши обставини незаконного вибуття цілісного майнового комплексу, у липні 2019 року столична прокуратура звернулась до господарського суду Чернігівської області з позовом в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної політики про визнання недійсними результатів цільового аукціону; визнання недійсним договору купівлі-продажу майна платника податків, яке перебуває в податковій заставі, витребування нерухомого майна, визнання недійсним договору іпотеки.

Рішенням господарського суду Чернігівської області від 17.03.2021 позов Київської міської прокуратури задоволено та нерухоме майно стратегічного значення повернуто у державну власність.

Київська міська прокуратура