Державна зрада та розпалюванні релігійної ворожнечі: повідомлено про підозру «куратору» РПЦ в Україні, екснардепу Новинському

Працівники ДБР повідомили про підозру “куратору” РПЦ в Україні, нардепу кількох скликань від проросійської партії “Опозиційний блок” Вадиму Новинському.

Про це ідеться у повідомленні ДБР.

“Працівники ДБР у взаємодії з СБУ та під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора повідомили про підозру “куратору” РПЦ в Україні, народному депутату кількох скликань від забороненої проросійської партії “Опозиційний блок”, — ідеться у повідомленні.

Його підозрюють у державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі та ненависті.

Як встановило слідство, від самого початку збройної агресії РФ проти України, ще з 2014 року він просував російські наративи через інтерв’ю у засобах масової інформації, публічних виступах, а також у дописах на власному сайті та у соціальних мережах. Екснардеп намагався формувати в українському суспільстві антивладні та проросійські настрої, виправдовувати російську агресію тощо.

“Проросійський депутат, виконував вказівки очільника російської православної церкви патріарха рпц кирила (гундяєва), протягом тривалого часу підтримував з ним тісне спілкування та перебував в його ієрархічному підпорядковані, тобто був так званим “куратором” від РПЦ та фактично представником релігійної організації іноземної держави в Україні”, — додають у ДБР.

Народний обранець, діючи на підтримку зовнішньої політики країни-агресора, систематично здійснював публічні виступи з ознаками релігійної нетерпимості та ворожнечі.

Після початку повномасштабного вторгнення армії рф в Україну він склав повноваження і наразі переховується закордоном. Водночас, він продовжує здійснювати інформаційний вплив, спрямований на шкоду суверенітетові України, її державній та інформаційній безпеці, досягнення військово-політичних цілей керівництвом рф відносно держави Україна та надання РФ допомоги у проведенні підривної діяльності проти України в інформаційній сфері.

Йому заочно повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) та порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань, скоєних службовою особою (ч. 2 ст. 161 КК України).

У повідомленні відомства не вказано прізвище фігуранта справи, але за даними джерел LB.ua, мова йде про екснардепа від “ОПЗЖ” Вадима Новинського.

Нагадаємо, Новінський разом з іще девʼятьма повʼязаними з УПЦ (МП) особами потрапив до санкційного списку, складеного РНБО у межах ініційованої заборони повʼязаних з Росією релігійних організацій. Таке рішення було ухвалено після виявлення великої кількості антиукраїнських пропагандистських матеріалів, що поширювалися серед духівників та вірян УПЦ (МП). Екснардеп говорив, що буде оскаржувати рішення в судах. // LB.ua