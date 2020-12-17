Державного реєстратора судитимуть за незаконні оборудки з комунальним майном

Запорізькою місцевою прокуратурою № 2 скеровано до суду обвинувальний акт стосовно державного реєстратора за фактом зловживання повноваженнями особою, яка надає публічні послуги, та несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах (ч.3 ст. 365-2, ч.3 ст.362 КК України).

За даними слідства, державний реєстратор одного з комунальних підприємств, з метою отримання неправомірної вигоди, провів незаконну держреєстрацію нерухомості на третіх осіб без відповідних документів, про що вніс відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. За відсутності спадкоємців майно мало б перейти у власність громади м. Запоріжжя.

Цими діями Запорізьку міську раду було позбавлено можливості належним чином здійснювати правомочності щодо володіння, використання та розпорядження нерухомим майном вартістю майже 500 тис грн.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Запорізької обласної прокуратури