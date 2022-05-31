Столичні правоохоронці затримали викрадача авто

Під час евакуації з міста власниця залишила транспортний засіб на парковці Центрального залізничного вокзалу столиці, тож зловмисник скористався цим та поцупив авто. Окрім того, у ході обшуку в його квартирі поліцейські виявили та вилучили гранату. Слідчі розпочали два кримінальних провадження.

Повідомлення про злочин до поліції Києва надійшло від жінки, яка розповіла, що її автомобіль марки «Фіат Добло» зник з паркувального майданчику. Для документування злочину на місце прибула слідчо-оперативна група.

Заявниця повідомила правоохоронцям, що на початку березня поточного року під час бойових дій у Києві вимушена була покинути власну домівку, тож припаркувала автівку на території Центрального залізничного вокзалу, а сама потягом виїхала за межі столиці. Через місяць потерпіла повернулася, аби забрати автомобіль, але на місці паркування його вже не було.

Завдяки злагодженим діям оперативників управління карного розшуку та працівників сектору кримінальної поліції відділу поліції на станціях залізничного транспорту столичного главку, правоохоронці затримали особу, причетну до даного кримінального правопорушення у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 44-річний киянин.

Встановлено, що після викрадення авто чоловік залишив його у свого товариша, який мешкає на Київщині. Слідчі вилучили транспортний засіб, а також провели санкціонований обшук у помешканні зловмисника, де виявили та вилучили гранату РГД-5 та запал до неї.

Відомості за даними фактами слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1, 2 ст. 263 – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, та за ч. 1 ст. 289 — незаконне заволодіння транспортним засобом Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури правоохоронці повідомили затриманому про підозру у скоєнні даних злочинів. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — до 5 років позбавлення волі. Наразі проводиться перевірка на причетність правопорушника до вчинення інших кримінальних правопорушень на території Києва.

Відділ комунікації поліції Києва