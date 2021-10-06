Наглядова рада «Укрексімбанку» відреагувала на публікацію про напад на журналістів

Наглядова рада «Укрексімбанку» «занепокоєна та стурбована звинуваченнями проти Банку у перешкоджанні журналістській діяльності».

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті державної фінансової установи, зазначає Радіо Свобода. Йдеться про інцидент, який стався під час інтерв’ю з головою правління «Укрексімбанку» – на журналістів «Схем» скоїли напад після того, як Євгену Мецгеру поставили незручне запитання.

«Відповідно до існуючих у Банку політик, ми вже розпочали перевірку обставин та вживаємо всіх заходів щодо всебічної та об’єктивної оцінки ситуації та дій Банку та шляхів вирішення ситуації», – повідомляють у Наглядовій раді.

У повідомленні також зазначили, що «Наглядова рада беззаперечно підтримує незалежність засобів масової інформації та надалі сприятиме впровадженню політики медійної відкритості Банку з дотриманням найвищих етичних стандартів».

4 жовтня на журналістів «Схем» (проєкт Радіо Свобода на телеканалі UA:Перший) скоїли напад у державному «Укрексімбанку» під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, яке стосувалося майбутнього розслідування. Банкір наказав охороні «забрати камери» та «дістати із них касети». Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем» Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис та видалили записане відео.

Після звернення журналістів Національна поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «перешкоджання законній професійній діяльності журналістів».